澳元汇率: 澳洲仍有通过降息抵消澳元升值影响的空间-央行助理总裁

路透悉尼2月26日 - 澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)周二称,仍有降息以抵消澳元升值影响的空间.澳元走高,部分是因为一些主要发达国家推行积极的货币政策.

德贝尔称,美国、英国及其他国家实施量化宽松政策所带来的一个效应就是会促使资金流入包括澳元在内的外国资产.

他说,这是澳元汇率仍高于国内经济状况和贸易条件下合理的汇率水平的首要原因.

在澳洲央行负责金融市场的德贝尔称,"到目前为止,从澳洲的情况来看,我们能够通过降息来抵御澳元上涨的影响."

"很明显,我们仍有必要时进一步降息的空间,来制衡汇率升高所带来的压力."

德贝尔指出,有一种看法是,主要发达经济体推行的特别宽松的政策会提振全球经济成长,这样可以帮助抵消汇率升高对一些经济体造成的影响.

然而他警告称,货币升值过快亦可能抵消全球经济改善所带来的益处.

德贝尔称,"所以现在的情况可能是,当前的货币政策可能有利于作为一个整体的全球经济,但不可能对每个国家都有利."(完)