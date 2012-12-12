全球经济: 主要央行持续购买公债或将损伤其独立性-澳洲央行总裁

路透曼谷12月12日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周三表示,主要央行通过购买公债以刺激本国经济,一旦到了需要撤销此类政策时,恐会令央行独立性面临风险.

史蒂文斯说,央行大量购买公债,即量化宽松举措,正逐减模糊货币政策和财政政策间的区别.

"问题将在这些政策被撤销时出现...在持续很长时间大量提供廉价资金的日子以后,要结束这种局面或许会面临政治上的阻力",史蒂文斯在发表关于央行所面临挑战的演讲中表示.

"历史证明这很可能发生,"他补充到."有人担忧我们正在回到1920-1960年的世界,当时央行都被政府所'绑架',这一点都不奇怪."

这场演讲数小时后,美国联邦储备理事会(美联储,FED)料将宣布新的资产购买计划.而日本央行也承受着在下周政策会议上扩大资产购买规模的巨大压力.

史蒂文斯强调,在经济低迷且通胀压力较低时,央行购买资产无可厚非.他甚至还表示,在基础设施建设这类有利于社会长远福利的项目上,央行直接刺激政府支出是有道理的.

但他警告称,这些政策或许只会令政府在恢复本国财政健康的问题上拖延更长时间.

史蒂文斯说,央行无法帮助政府财政回到可持续的道路上,无法筹集资金增强银行资本,也无法对抗人口老龄化的影响或是引领创新提高生产率.

他还表示,美日等国积极推动的量化宽松政策正在产生溢出效应,即推动资金流向资产收益更高的国家.