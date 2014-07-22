版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 13:03 BJT

更新版 1-澳洲央行：总裁对当前利率满意，但必要时也会考虑继续行动

当被问及政策是否能发挥更大作用时，史蒂文斯说低利率正在产生预期的效果，但没有详述。此前史蒂文斯发表了关于全球货币政策前景的演讲，他在回答问题时做出上述评论。

几个月以来，澳洲央行一直表示政策可能在一段时间内保持稳定。

利率期货<0#YIB:>暗示未来降息的机率有所下降。目前年底前降息的机率降至44%，稍早在50%以上。

澳元兑美元 微涨至0.9385美元，部分因为史蒂文斯未提及汇率异乎寻常的高，而他以往均这样表示。

澳洲周三将公布第二季通胀数据，该数据料将进一步修正市场对利率的预期。(完)

(编译 许娜/李春喜; 审校 田建华/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐