更新版 1-澳洲央行：总裁对当前利率满意，但必要时也会考虑继续行动

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
当被问及政策是否能发挥更大作用时，史蒂文斯说低利率正在产生预期的效果，但没有详述。此前史蒂文斯发表了关于全球货币政策前景的演讲，他在回答问题时做出上述评论。
几个月以来，澳洲央行一直表示政策可能在一段时间内保持稳定。
利率期货<0#YIB:>暗示未来降息的机率有所下降。目前年底前降息的机率降至44%，稍早在50%以上。
澳元兑美元 微涨至0.9385美元，部分因为史蒂文斯未提及汇率异乎寻常的高，而他以往均这样表示。
澳洲周三将公布第二季通胀数据，该数据料将进一步修正市场对利率的预期。(完)
(编译 许娜/李春喜; 审校 田建华/张荻)
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