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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 09:47 BJT

澳洲央行：8月降息时未想关闭进一步放松政策的大门--会议记录

委员会亦认为，尽管澳元下跌可能将提升未来几年贸易商品和服务的价格，但通胀将仍处于澳洲央行设定的2%至3%的长期目标区间之内。

与此同时，澳洲央行下调对明年的经济成长预估，部分归因于消费者支出低迷且企业信心疲弱。

会议记录显示，“总而言之，由于较长期来说经济成长仍将低于趋势水平，且即便本币贬值但通胀仍将处于目标区间内，因此委员会认为，下调利率将更有助于实现经济可持续增长。”(完)

(编译 张涛/艾茂林/石冠兰/于春红; 审校 张荻/徐文焰/石冠兰)
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