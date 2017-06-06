综述：澳洲央行坚持乐观展望 尽管承认第一季经济表现可能不佳

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透悉尼6月6日 - 澳洲央行周二连续第10个月维持利率不变，对经济状况的看法乐观，尽管承认上季经济成长放缓程度可能大于预期。
澳洲央行维持隔夜拆款利率于纪录低位1.50%不变，符合外界的广泛预期。央行上次降息是在2016年8月。
央行提到矿业投资在急剧下降数年后持稳，澳洲主要出口商品铁矿石与煤炭价格回升，以及房屋建设热潮。
“展望未来，未来几年经济增速料逐步增至略超过3%，”央行在声明中表示。
表现出的信心足以提振澳元兑美元接近周一所及的10日高位0.7500。
政策制定者还淡化了定于周三公布的第一季国内生产总值(GDP)的重要性，该数据料将显示经济几无增长。
“澳洲央行的声明十分中性，”澳洲国民银行(NAB)分析师Tapas Strickland表示。
“他们将把GDP的放缓看做暂时现象。我们认为他们仍将按兵不动，直到出现就业市场好转的迹象。”
从期货市场来看，年底之前澳洲央行下调隔夜拆款利率的可能性只有五分之一。
澳洲央行认为就业市场的各种指标“好坏不一”，就业增长更为强劲，但被工时疲软及仍有相当高程度的未充分就业所抵消。
分析师预估澳洲经济第一季料仅比前季扩张0.2%，增幅远小于去年第四季的1.1%。
经济较上年同期增幅则料从2.4%放缓至1.6%左右，为2009年以来最低。
**经常帐赤字收窄**
家庭消费是一个很大的未知数，该数据2016年底意外强劲，但现在承压，因薪资增长创纪录低位且抵押债务水平很高。
周二公布的其他数据显示，政府支出仅小幅提振了第一季经济增长， 部分是受持续的预算赤字所抑制。
出口量下滑、同时进口上升也打压实质增长。第一季净出口将实质国内生产总值(GDP)拉低0.7个百分点，拖累程度超过预估。
澳洲第一季经常帐赤字降至逾15年最低，但这31亿澳元(23.1亿美元)的赤字仍令投资者失望，他们此前希望澳洲实现经常帐盈余。
经常帐不及预估主要是因为投资收入不佳，澳洲人从海外资产获得的收入有所减少。
但澳洲统计局周二公布的数据显示，大宗商品出口全线上涨，将商品和服务盈余提高至90亿澳元。
这轻松成为1959年以来的最高盈余，主要归功于铁矿石和煤炭价格上涨，尽管过去一个月左右它们已从高位回落。
澳洲之前对全球其他国家长期录得赤字，目前出现明显改善，应能让该国不那么容易遭受投资者信心波动的影响。
这也给减轻了澳洲最高债信评级所面临的一个威胁，近来因国内财政预算缺口问题，澳洲评级承压。评级机构标准普尔近期确认澳洲的AAA评级，此前数月一直警告可能需要调降评级。(完)
(编译 张涛/王颖/张若琪/艾茂林; 审校 王洋/杜明霞/李春喜/孙茉莉)
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。