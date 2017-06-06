综述：澳洲央行坚持乐观展望 尽管承认第一季经济表现可能不佳

路透悉尼6月6日 - 澳洲央行周二连续第10个月维持利率不变，对经济状况的看法乐观，尽管承认上季经济成长放缓程度可能大于预期。

澳洲央行维持隔夜拆款利率于纪录低位1.50%不变，符合外界的广泛预期。央行上次降息是在2016年8月。

央行提到矿业投资在急剧下降数年后持稳，澳洲主要出口商品铁矿石与煤炭价格回升，以及房屋建设热潮。

“展望未来，未来几年经济增速料逐步增至略超过3%，”央行在声明中表示。

表现出的信心足以提振澳元兑美元接近周一所及的10日高位0.7500。

政策制定者还淡化了定于周三公布的第一季国内生产总值(GDP)的重要性，该数据料将显示经济几无增长。

“澳洲央行的声明十分中性，”澳洲国民银行(NAB)分析师Tapas Strickland表示。

“他们将把GDP的放缓看做暂时现象。我们认为他们仍将按兵不动，直到出现就业市场好转的迹象。”

从期货市场来看，年底之前澳洲央行下调隔夜拆款利率的可能性只有五分之一。

澳洲央行认为就业市场的各种指标“好坏不一”，就业增长更为强劲，但被工时疲软及仍有相当高程度的未充分就业所抵消。

分析师预估澳洲经济第一季料仅比前季扩张0.2%，增幅远小于去年第四季的1.1%。

经济较上年同期增幅则料从2.4%放缓至1.6%左右，为2009年以来最低。

**经常帐赤字收窄**

家庭消费是一个很大的未知数，该数据2016年底意外强劲，但现在承压，因薪资增长创纪录低位且抵押债务水平很高。

周二公布的其他数据显示，政府支出仅小幅提振了第一季经济增长， 部分是受持续的预算赤字所抑制。

出口量下滑、同时进口上升也打压实质增长。第一季净出口将实质国内生产总值(GDP)拉低0.7个百分点，拖累程度超过预估。

澳洲第一季经常帐赤字降至逾15年最低，但这31亿澳元(23.1亿美元)的赤字仍令投资者失望，他们此前希望澳洲实现经常帐盈余。

经常帐不及预估主要是因为投资收入不佳，澳洲人从海外资产获得的收入有所减少。

但澳洲统计局周二公布的数据显示，大宗商品出口全线上涨，将商品和服务盈余提高至90亿澳元。

这轻松成为1959年以来的最高盈余，主要归功于铁矿石和煤炭价格上涨，尽管过去一个月左右它们已从高位回落。

澳洲之前对全球其他国家长期录得赤字，目前出现明显改善，应能让该国不那么容易遭受投资者信心波动的影响。

这也给减轻了澳洲最高债信评级所面临的一个威胁，近来因国内财政预算缺口问题，澳洲评级承压。评级机构标准普尔近期确认澳洲的AAA评级，此前数月一直警告可能需要调降评级。(完)