重温稿-路透调查：澳洲央行料维持利率不变，严词打压澳元

* 澳洲央行料连续第四次维持利率在2.5%不变

* 可能预测第三季经济增长0.7%，全年增长2.5%

* 将在12月3日0330GMT公布政策声明，12月4日0030GMT公布GDP数据

路透悉尼12月2日 - 澳洲央行预计在周二的政策会议上连续第四次维持利率不变，指称越来越多的证据显示以往的降息对刺激需求在发挥作用，特别在楼市方面。

路透对20位分析师的调查显示，所有分析师都预计利率将保持在2.5%的纪录低点不变。澳洲央行将在周二0330 GMT公布利率决定。金融市场认为降息机率不到十分之一。

不过，鉴于通胀温和、就业市场疲软以及澳元高企，决策者也不会排除另一轮宽松政策的可能性。澳洲将在周三0030 GMT公布第三季国内生产总值(GDP)数据，数据料突显经济增长低于正常水平。

澳元的强势可能是政策声明中的一个重点，因为这已经给贸易相关行业带来阻力。澳洲央行总裁史蒂文斯最近对澳元的措辞升级，称还未排除干预的计划。

“央行可能会泛泛而谈汇价走低如何能帮助经济应对矿业投资荣景结束，”巴克莱首席分析师Kieran Davies表示。

“不过我们认为央行不会在声明中重复央行总裁要进行大规模干预的威胁，”

最近几个月的政策声明都很简短，总共不超过八段话。11月的政策声明中提到澳元的只有两句话。

自上次会议之后澳元兑美元 下跌约4美分，报0.9150澳元，不过分析师认为澳洲央行可能希望澳元进一步靠近0.85美元。

**房屋市场**

“一如澳洲央行所明确表达的那样，其较乐见通过澳元贬值来达到进一步刺激的效果，”澳洲联邦银行(CBA)分析师areth Aird称。

“限制进一步降息的因素之一就是，降息可能给房市带来过度的刺激，却无法获得期望中的增长重新平衡效应。

房地产谘询顾问公司RP Data-Rismark周一的数据显示，澳洲主要城市房价11月较上年同期成长8.0%，创2010年以来最快增速。

迄今为止央行将房价上涨认定为刺激房屋建筑活动复苏的必要条件；而澳洲经济为抵销采矿行业降温的影响，亟需房屋建筑活动复苏。

低利率也提升消费者信心和家庭财富，这应能从周三GDP报告的家庭支出改善中反映出来。

分析师预期澳洲第三季GDP料较前季成长0.7%；较上年同期则料上升2.5%。这个增幅虽高于其他多数富裕国家的表现，但较过去平均3.25-3.5%的增幅都要低。

“我们暂时对前景维持乐观看法，”澳新银行(澳盛/ANZ)首席澳洲经济分析师Ivan Colhoun表示。

“但我们仍认为，未来12个月将是段艰难的过渡期，”他发出告诫。“我们主要的担心仍在于，还没有出现非采矿商业投资加速的迹象。”(完)