澳洲央行意外大幅降息50个基点

* 澳洲央行降息50个基点,幅度是预估两倍

* 澳元兑美元跌0.0075美元,10年期公债收益率触及60年低点

* 澳洲央行称通胀将低於预期,市场预计其还会降息

路透悉尼5月1日电---澳洲央行周二降息50个基点至3.75%,这样的幅度令人意外,央行并称未来两年通胀或低於预期,为必要情况下进一步降息留下余地.

澳央行降息至2009年末以来低点後,澳元兑美元跌约0.0075美元,公债收益率(殖利率)触及60年低点.市场原本预期央行会降息25个基点.

澳央行之所以如此大幅降息,是因需要将抵押贷款利率拉低至具有刺激效果的水准,因为当地银行业已微升利率以补偿融资成本上升.

"在这样的情况下,降息50个基点对实现适宜的借贷利率是必要的,"澳洲央行总裁史蒂文斯在央行月度政策会议後表示.

由於通胀温和,且经济成长令人失望,外界已预期到其会降息.路透访问的25位分析师中,有21位预计会此次降息25个基点,并认为6月还会再次降息.

"降息50个基点会有效带动借贷成本下滑,"AMP Capital的首席经济分析师Shane Oliver说."经济不一定会因为这样就复苏.我们可能会见到隔夜拆款利率在年底前降到3.25%."

澳洲指标利率目前来到了2009年12月以来最低水准,但仍高於美国、日本和欧洲.

这也是投资人反映一年内会进一步降息70个基点的原因之一.如果投资人是对的,澳洲利率将会来到接近全球金融危机期间创下的纪录低点3%.

澳洲工党政府乐见央行周二的宽松行动.工党目前在民调支持度中严重落後,但仍打算在下周推出严苛的预算案,以较其他发达国家提前数年时间达到财政盈余.

"这是家庭和小型企业所期待的降息行动,"澳洲国库部长斯万在记者会上称."这是应有的结果,当然也是备受财务压力的家庭所迫切需要的."

该举措亦压低了政府借贷成本,10年期公债收益率(殖利率)跌至3.55%,为1950年代初期以来最低.

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**成长放缓,通胀降温**

由於澳洲家庭有超过三分之一背负房屋贷款,因此对抵押贷款利率相当敏感.抵押贷款总额约在1.2兆(万亿)澳元,或为家庭可支配所得的1.5倍,为其支付的利息,几乎是收入的十分之一.抵押贷款利率降低50个基点,每位贷款人一年平均可以节省1,080澳元的利息支出.

澳洲银行业料只会将部分降息幅度反映在客户适用的利率上,在融资成本升高的背景下,选择维持自身的利润率.澳洲家庭的储蓄率约为可支配所得的9%左右,是美国的两倍有余,因此存款人也会感受到降息的冲击.

自去年11月和12月两次降息以来,澳洲央行一直按兵不动.但由於总规模1.4万亿(兆)澳元的澳洲经济增速令人失望,唯有矿业欣欣向荣,因此最近澳洲央行采取倾向放宽政策的立场.

澳元升值及国外竞争激烈,已令澳洲制造业和旅游业承压,消费者变得节衣缩食,这一支出习惯的转变重创零售业.

这导致的一个结果是,就业增长大幅放缓,不过失业率仍处於5.2%的历史低位.

房产市场表现尤为疲弱.澳洲统计局周二公布的数据显示,该国第一季房价指数较前季下滑1.1%,为预估降幅的两倍.第一季房价指数较上年同期跌4.5%,较2010年同期的强劲成长19%距离甚远.

澳元走坚亦有助於拉低通胀率,汽车、电脑、服装、电视等众多进口商品价格纷纷下降.

澳洲第一季基础通胀率降至约2.15%的10年低位,接近2-3%的长期目标区间底部.该指标是澳洲央行衡量经济表现时青睐的指标.

在澳洲央行周五将公布的货币政策季度声明中,该央行预计将同时下调经济增速及通胀率预估值.

"在未来1-2年...通胀率可能将低於稍早的预估值,但仍处於2-3%的区间内,"澳洲央行总裁史蒂文斯周二表示.(完)

--编译 李爽/王冠中/兰秀娟;审校 王丽鑫/侯向明/白云

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