澳大利亚银行抢步上调房贷利率 挑战央行政策影响力

资料图片显示一名男子经过悉尼澳洲银行大楼。尽管澳洲当地银行扬言以调高房贷利率来搅乱澳洲央行货币政策的努力，但澳洲仍可自诩拥有发达国家中最强有力的货币政策机制之一。 REUTERS/Daniel Munoz

* 抵押贷款利率上升,令央行面临的形势更加复杂

* 澳洲央行信其政策在经济上仍将起作用

* 迹象显示银行融资成本开始回落

记者 Wayne Cole 编译 张若琪/戴素萍/吴云凌

路透悉尼3月5日电---尽管澳洲当地银行扬言以调高房贷利率来搅乱澳洲央行货币政策的努力,但澳洲仍可自诩拥有发达国家中最强有力的货币政策机制之一.

虽然官方利率持稳,但银行业者以融资成本面临全球性压力为由,调升利率.此举打破了十年来的惯例,并引发澳洲央行不知怎的失去对政策控制的传言.

"这真是无聊的想法."基金公司AMP Capital的首席经济分析师兼投资策略主管Shane Oliver称."那并未使政策影响降低,澳洲央行还是行有余力."

事实上,有迹象显示银行融资成本升高的情况可能已然触顶.

这场喧嚣起于上个月,当时澳新银行(澳盛银行,ANZ)、澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)、澳洲国民银行(NAB.AX)和Westpac (WBC.AX)等澳洲四大银行将房贷利率上调6-10个基点.

总的来说,尽管澳洲央行维持其指标利率于4.25%不变,但45家贷款业者将标准浮息利率平均调高12个基点.外界普遍预期央行在周二的会议中仍将按兵不动.

近几年来,房屋贷款利率倾向随央行指标利率而动,虽然自2008年全球危机以来,其关联已有松动之虞.

然而尽管银行业采取这种非常规举措,多数银行的抵押贷款利率仍比11月初央行将指标利率下调25个基点至4.5%时,还低约40个基点.央行在12月又再次下调利率25个基点.

"澳洲央行去年降息正对提振内需起到预期的影响."澳洲国民银行市场首席分析师Rob Henderson称."货币政策仍管用,虽然有许多关於政策失效的报导."

近来有关就业、零售销售、消费者和企业信心的数据,全都显示今年头两个月经济有改善迹象.

澳洲的货币政策是一项强有力的工具,由於1.2兆(万亿)澳元(约合1.3兆美元)房贷中多属浮息贷款,因此央行指标利率会直接影响到房贷利率.

这和美国形成明显对比.美国多数房贷属於10年期至30年期固息贷款,且利率多根据美国公债收益率(殖利率)设定.因此美国联邦储备理事会(FED,美联储)得改变长期收益率才能影响抵押贷款利率,这任务要困难得多.

这是美联储除了把利率降至趋近于零外,还需买进数以千亿计美元的美国公债以试图拉低收益率的主要原因.

澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在上个月指出,"至少我们可以操作曲线的前端来左右抵押贷款利率."

"事实上,其关连性并未达到完全上行下效的程度,令我们的处境不如以前,但还是比许多其他国家要轻松些."

他并表示,现金利率的水准已经把全球金融危机後银行融资成本急升的情况纳入考量.

澳洲央行估算银行业者的额外成本为100-125个基点.为了弥补这个成本,当前的现金利率比其应该要有的利率少了约100个基点.

现金利率和抵押利率图表请点选(link.reuters.com/pap86s)

信贷成长图表请点选(link.reuters.com/qap86s)

**为别人的错误付出代价**

银行业者的确面临三重困境:较高的融资成本、疲弱的信贷需求及竞争加剧.

自从2008年多事之秋以来,对於借钱给银行业者,投资者要求获得的风险溢价出现全球性上升,这使得多年来的廉价资金不再,澳洲银行业者必须与别国同业一样支付更高的成本来取得资金,尽管它们仍是享有最高评级的借款者.

的确,随着欧债问题在去年底闹得沸沸扬扬,它们的资金成本差距开始进一步扩大.

澳洲的银行业者也一直为争取存款而进行激烈斯杀,这也令成本加重.存款减轻了对趸售融资的依赖,且受到监管单位的赞同.

这导致存款在融资中的比重升至近52%,2007年和2008年时则不到40%.但这方面的融资并不便宜,银行业者通常要支付的线上和定存利率为5-6%.

由於大型银行业者急於把存款的比重升向60%,其成本可能不会马上降下来.

另一方面,由於澳洲的家庭选择存多借少,市场竞争也变得激烈.1月抵押贷款的年增幅萎缩至5.3%,至少是1977年以来最低,而且和2004年高峰的22%相去甚远.

渴求得到业务的大型银行为新贷款的抵押利率提供了更大的折扣.现有贷款的标准利率介於7.31-7.46%,然而几个电话就可以轻易地把利率压低80-100个基点.

随着最近几周欧洲避免了最糟糕局面的发生,有迹象显示融资成本正再度下降.

此外,近期的袋鼠债券海外发行潮也提供助益,因其能够帮助降低本地银行在海外融资的保值成本.

许多欧洲银行实际上已被市场排斥,但澳洲四大银行自去年10月以来却已发行了约200亿澳元的有担保债券.

**小幅偏离**

因此,在目前利差缩窄和银行融资需求获得充分满足的情况下,银行是否会在本月冒着进一步惹怒客户的风险再次提高抵押贷款利率,这还充满着未知数.第一次上调利率已经极不受欢迎,还招来很大的负面压力和政治关注.

如果澳洲央行周二维持利率在4.25%不变,烫手的山芋就会留给将在3月14日宣布抵押贷款利率的澳新银行.

即便澳新银行敢冒大不韪,其利率的上调幅度也可能只有几个基点,而澳洲央行实际上已有425个基点的现金利率来对付.这或许是央行总裁史蒂文斯对前景出言乐观的一个原因.

"如果利差的变动开始对整体经济产生明显影响,以至有悖我们的预想,那麽我们会采取行动来抵消这种影响,"史蒂文斯上月对议员表示.

"我们仍在探讨货币政策应该实施到什麽程度,"史蒂文斯补充称,"传导机制只是有一点偏离,我认为在现阶段不会给我们带来大麻烦."(完)

--译文审校 李爽

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