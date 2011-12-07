澳籍华商中国获刑13年 将上诉

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透堪培拉12月7日电---澳籍华裔商人吴植辉 （Matthew Ng）的妻子Niki Chow周三称，她的丈夫在中国被判处13年有期徒刑，将就此提起上诉。此案再次引发外资对中国法律体系的担忧。
广州市中级人民法院认定，商旅网站易网通的创始人之一吴植辉多项罪名成立，判处13年有期徒刑。
澳大利亚政府对此案高度关注，总理吉拉德(Julia Gillard)4月在北京与中国总理温家宝会面时直接提到此案。
"我们肯定会上诉，"Chow表示，但鉴於刑罚严厉，她对上诉结果并不抱很大希望。
澳大利亚驻广州领事馆官员向吴植辉和其家属提供协助，并出席了周二庭审，法庭当庭宣判，令许多人感到意外。
澳大利亚敦促中国确保此案审理透明，此前力拓公司原高管胡士泰（Stern Hu）案曾导致中澳关系紧张。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
路透伦敦2月7日 - 英国政府周二表示，若议会否决磋商达成的脱欧协议条款，政府将不会寻求进一步与欧盟谈判。官员挫败了赋予议员对最后退欧协议有更多发言权的努力。