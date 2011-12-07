澳籍华商中国获刑13年 将上诉

路透堪培拉12月7日电---澳籍华裔商人吴植辉 （Matthew Ng）的妻子Niki Chow周三称，她的丈夫在中国被判处13年有期徒刑，将就此提起上诉。此案再次引发外资对中国法律体系的担忧。

广州市中级人民法院认定，商旅网站易网通的创始人之一吴植辉多项罪名成立，判处13年有期徒刑。

澳大利亚政府对此案高度关注，总理吉拉德(Julia Gillard)4月在北京与中国总理温家宝会面时直接提到此案。

"我们肯定会上诉，"Chow表示，但鉴於刑罚严厉，她对上诉结果并不抱很大希望。

澳大利亚驻广州领事馆官员向吴植辉和其家属提供协助，并出席了周二庭审，法庭当庭宣判，令许多人感到意外。

澳大利亚敦促中国确保此案审理透明，此前力拓公司原高管胡士泰（Stern Hu）案曾导致中澳关系紧张。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。