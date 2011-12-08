澳籍华商中国获刑13年 将上诉（更新版）

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
（补充吴植辉被认定罪名。）
路透堪培拉12月7日电---澳籍华裔商人吴植辉 （Matthew Ng）的妻子Niki Chow周三称，她的丈夫在中国被判处13年有期徒刑，将就此提起上诉。此案再次引发外资对中国法律体系的担忧。
广州市中级人民法院认定，商旅网站易网通的创始人之一吴植辉挪用资金罪、虚报注册资本罪、职务侵占罪和单位行贿罪成立，判处13年有期徒刑。
澳大利亚政府对此案高度关注，总理吉拉德(Julia Gillard)4月在北京与中国总理温家宝会面时直接提到此案。
"我们肯定会上诉，"Chow表示，但鉴於刑罚严厉，她对上诉结果并不抱很大希望。
澳大利亚驻广州领事馆官员向吴植辉和其家属提供协助，并出席了周二庭审，法庭当庭宣判，令许多人感到意外。
澳大利亚敦促中国确保此案审理透明，此前力拓公司原高管胡士泰（Stern Hu）案曾导致中澳关系紧张。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。