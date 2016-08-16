澳洲外资投审局澄清拒绝中资竞购电网是出于新讯息而非政治理由

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透悉尼8月16日 - 澳洲外资投资审核局(FIRB)主席表示，否决中资竞购方以100亿澳元(77亿美元)收购澳洲最大电网的决定是出于新讯息，而非政治动机。
澳洲当地媒体周二刊出的专访中，FIRB主席Brian Wilson为该会处理Ausgrid电网股权出售案的决定做辩护。本案最终入围竞购的两个买家是中国国家电网和香港长江基建(1038.HK)。
澳洲财长莫里森上周表示，出于国家安全原因，将否决把Ausgrid电网股权出售给这两家公司。
Wilson称，在数月前同意最终入围竞购名单之后，FIRB对于竞购买家的合适性“想法并未改变”。
“不是FIRB改变了想法，而是对新讯息做出回应，”他说。“此决定并非受政治影响，是汇整一些事件而得出的结果。”
Wilson表示他感觉有义务公开说明以更正纪录。身为FIRB主席，他的做法较为罕见。(完)
(编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。