澳洲外资投审局澄清拒绝中资竞购电网是出于新讯息而非政治理由

路透悉尼8月16日 - 澳洲外资投资审核局(FIRB)主席表示，否决中资竞购方以100亿澳元(77亿美元)收购澳洲最大电网的决定是出于新讯息，而非政治动机。

澳洲当地媒体周二刊出的专访中，FIRB主席Brian Wilson为该会处理Ausgrid电网股权出售案的决定做辩护。本案最终入围竞购的两个买家是中国国家电网和香港长江基建(1038.HK)。

澳洲财长莫里森上周表示，出于国家安全原因，将否决把Ausgrid电网股权出售给这两家公司。

Wilson称，在数月前同意最终入围竞购名单之后，FIRB对于竞购买家的合适性“想法并未改变”。

“不是FIRB改变了想法，而是对新讯息做出回应，”他说。“此决定并非受政治影响，是汇整一些事件而得出的结果。”

Wilson表示他感觉有义务公开说明以更正纪录。身为FIRB主席，他的做法较为罕见。(完)