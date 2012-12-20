中国企业对投资澳大利亚农业领域持谨慎态度

路透堪培拉12月20日（记者 Maggie Lu Yueyang） - 澳大利亚努力吸引更多中国企业投资该国北部荒芜地区的农业领域，但中国投资者抱怨该国的外国投资相关政策，影响他们的投资信心和热情。

澳大利亚贸易部长埃默森（Craig Emerson）周四发布加强中澳商业农业项目双边投资的联合研究报告。报告指出，中国将更多的参与澳北部偏远地区的农业开发项目，当中包括牛羊肉、甚至龙虾养殖等项目。

中国急于确保13亿人口的粮食安全问题，而澳大利亚则希望提高农业生产和出口以满足全球的粮食需求。联合国粮农组织（FAO）称，到2050年时，全球粮食产量需在现有基础上提高70%方能满足需求。

但这份联合报告也凸显了中国投资者对澳大利亚的外国投资规定、以及该国所谓的“国家利益”审查缺乏透明度的担忧。“国家利益”审查并无明确的定义，只是授权国库部长可否决任何有违澳大利亚国家利益的投资项目。

报导指出，一些中国投资者认为，这项政策过于笼统，让澳大利亚政府拥有批准投资项目的至高裁量权。这份报告由中国商务部长陈德铭和农业部长韩长赋共同签名。

“不公平待遇”

虽然中国对澳大利亚农业的投资规模远不及日本、美国和加拿大在该国的投资，但中国投资者却认为他们面临更大的障碍。

报告称，这种不公平待遇的看法，影响一些正在考虑投资澳大利亚的中国企业的信心和热情。

外国投资农业领域、尤其是农村地区在澳大利亚是十分敏感的政治问题。该国出售农田引发的担忧，已促使澳大利亚参议院插手质询此事。

埃默森称，粮食安全是21世纪上半期面临的严重问题，澳大利亚希望协助缓解全球粮食供应问题。

“全球已有10亿人口食不果腹。这不仅是一项艰巨的人道主义任务，对维持各国的稳定也十分重要，”埃默森说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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