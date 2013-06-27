澳大利亚或加强对农田销售的审查

路透堪培拉6月26日（记者 James Grubel） - 如果澳大利亚保守党如期赢得9月的大选，或加大对外资投资农田的审查力度，因对来自中国的投资兴趣增加感到担忧。

由反对党主导的参议院报告周三呼吁，将外资购买农田的金额审查门槛从目前的2.48亿美元下调至1,500万澳元（1,387万美元）。

“现实一点，农田和农业审查门槛显然需要大幅下调，”资深反对党参议员、农场主Bill Heffernan指出。

收紧外国投资规定或惹恼中国，也可能阻碍农田投资。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。澳大利亚政府目前正寻求增加农业产出，成为亚洲的粮仓。

中国鼓励中资企业进行海外扩张，以为13亿人口增强食品供应保障。

去年，中国投资者收购了澳大利亚最大的棉花农场库比棉场（Cubbie Station），上海中福集团获批投资约7亿澳元在澳大利亚西北部建造一个糖厂。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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