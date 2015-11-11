中国游客对澳洲奶粉频频出手 商家应接不暇

路透悉尼11月11日（记者 Byron Kaye/Colin Packham） - 中国毒奶粉事件让消费者对国产品牌心存忌惮，聪明的中国游客趁机将澳洲超市的婴儿配方奶粉带回国内转手谋利，澳洲正在面临奶粉断货。

在澳洲议会批准中澳自贸协议之际，奶粉断货显示澳洲食品制造商或将难以满足中国市场需求。

“有关‘矿业繁荣’到‘餐桌繁荣’的谈论不断，但是现实情况是从数量上来看，澳洲还没有能力完全满足他们的热量需求，”澳洲国民银行农业分析师Phin Ziebell称。

“我们实在是做不到。”

中国游客的抢购迫使澳洲两大超市连锁企业Woolworths(WOW.AX)和Wesfarmers(WES.AX)旗下的Coles限量销售婴儿配方奶粉，澳洲媒体将其称为“白金”，生产商则在提高产量以满足需求。

澳元贬值也让中国消费者受益。

尽管澳洲法律规定携带出境的上限为10公斤，本周一名母亲在社交媒体上的发帖显示，有人买了大约10箱，这似乎是这家零售商的全部库存。

澳洲助理贸易部长Richard Colbeck发表声明称，他已经和超市及药店代表讨论了如何确保澳洲家长能够得到婴幼儿奶粉可靠供应的方式，但是他没有细说。（完）