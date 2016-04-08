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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 18:09 BJT

澳大利亚总理下周率团访华 期冀巩固中澳自贸协定成果

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼4月8日 - 澳大利亚总理特恩布尔下周将带领1,000名商业领袖访华，希望扩大基于中澳自贸协定的成果。

特恩布尔办公室周五称，特恩布尔将与中国国家主席习近平以及国务院总理李克强举行会谈，希望利用中国经济转型的机会。

声明并未说明会谈是否包含南海问题，但是中国对南海的领土主张已经引起西方国家及中国邻国的关切。

中澳自贸协定去年12月生效，促使两国间许多经济领域的关税下降。

“中国-澳大利亚自由贸易协定为我们两国开启更多贸易和交流机会，”特恩布尔办公室在声明中称。

“随着中国继续向更加由消费和服务驱动的经济转型，越来越多的澳大利亚企业将在中国找到新的市场和机会。”

中澳企业CEO代表团将参加澳大利亚商业理事会和中国国家开发银行主办的一个圆桌会议。特恩布尔办公室拒绝说明将出席的公司名称。

随着前往澳洲的中国游客增多，特恩布尔亦将在上海启动澳大利亚旅游局的一个新推广项目。(完)

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