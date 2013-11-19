澳洲袋鼠肉或走上中国餐桌

路透悉尼11月19日（记者 Colin Packham） -袋鼠肉一旦被视为深受喜爱的食品，可能很快就会作为奢侈品而被销往中国，以鼓励中国消费者食用，但很少有澳大利亚人吃袋鼠肉。

世界贸易组织（WTO）称，随着中产阶级的壮大，中国未来八年对肉食品的需求预计会增长近17%。

澳大利亚出口商尚未获准向中国销售袋鼠肉，但从该国官员近期言论看，此事或许有戏。

“此事需要征得各方各面的意见，”该国农业部长乔伊斯（Barnaby Joyce）对澳大利亚广播公司（ABC）说。

“我将寻求与中国方面进一步磋商，因为我觉得那里的市场前景十分广阔。”

北京一家小餐馆的店主王军（音，Wang Jun）称，他很想试试袋鼠肉。

“为什么不呢？只要美味可口就行，”王军说。

牛肉、猪肉和鸡肉在中国都是主要肉食品，有些人甚至还吃猫肉、老鼠肉、狗肉，还有一些据信有药用效果的珍禽异兽。不过，当袋鼠肉真正走上餐桌时，并不是所有人都敢尝鲜。

“我们怎么能向如此可爱的动物下筷子呢？”北京一位21岁的大学生刘欣欣（音，Liu Xinxin）说。

澳大利亚也有类似的声音。正是因为这样的声音，造成袋鼠肉产业仍处于发展停滞状态。

2008年的一项政府调查显示，近20%的澳大利亚民众出于伦理原因，绝对不吃袋鼠肉。

其他民众也不大愿意吃袋鼠肉，袋鼠形象被印制在澳大利亚国徽上。只有15.5%的受访民众一年吃袋鼠肉的次数超过四次。

澳大利亚是中国红肉的主要供应国，2012/13年度对中国此类肉食品的出口额为6.16亿澳元（5.77亿美元）。袋鼠肉产业希望能尽快有所动作。

澳大利亚最大的袋鼠肉和野生动物肉类加工商Macro Meats的创始人、常务董事RayBorda说：“如果能进入中国市场，那将会是一个巨大的市场，而且他们肯定也很感兴趣。”

路透就澳大利亚同中国的袋鼠肉出口谈判情况寻求置评，澳大利亚农业部未予回复，但双方明显对此都有兴趣。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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