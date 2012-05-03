猪粪和能源挂上钩 废物也能成宝？

路透悉尼5月2日电（记者 Pauline Askin）---七亿头猪产生的粪便可是个让人头疼的问题。

中国人喜欢猪肉，但这也产生诸多环境问题，一年140万吨的猪粪便不容小觑。澳大利亚一家公司认为其有办法解决这一问题。

为什麽不将猪粪变成能源呢？

利用一种名为“PooCareTM”的生物反应器及其他技术，便可将猪粪转化为做饭及取暖用的生物燃料，剩余的残渣还可供农户用作营养丰富的肥料。

澳大利亚环境污染评价及治理合作研究中心（CRC Care）科学家奈度（Ravi Naidu）称，“其好处是能向农户提供能源和燃料，同时还可防止进一步污染环境。”

“因此，从这一角度看，这确实是一项绿色技术，”同时还是南澳大学教授的他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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