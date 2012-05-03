猪粪和能源挂上钩 废物也能成宝？

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透悉尼5月2日电（记者 Pauline Askin）---七亿头猪产生的粪便可是个让人头疼的问题。
中国人喜欢猪肉，但这也产生诸多环境问题，一年140万吨的猪粪便不容小觑。澳大利亚一家公司认为其有办法解决这一问题。
为什麽不将猪粪变成能源呢？
利用一种名为“PooCareTM”的生物反应器及其他技术，便可将猪粪转化为做饭及取暖用的生物燃料，剩余的残渣还可供农户用作营养丰富的肥料。
澳大利亚环境污染评价及治理合作研究中心（CRC Care）科学家奈度（Ravi Naidu）称，“其好处是能向农户提供能源和燃料，同时还可防止进一步污染环境。”
“因此，从这一角度看，这确实是一项绿色技术，”同时还是南澳大学教授的他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。