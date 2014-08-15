中国反腐败运动如火如荼，外流资金惠及澳洲楼市

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼8月14日(记者 Swati Pandey) - 房地产顾问和律师表示，随着中国不断加大反腐力度，越来越多的中国富人将资金挪出中国，投资澳大利亚房地产市场。
他们表示，客户告诉他们，他们有合法的投资资金，但担心在调查中被抓。
房地产服务公司仲量联行全球资本市场研究主管David Green-Morgan表示：“我们现在看到的是，越来越多的中国人很可能会将更多资金转移出境，这样他们就不会在这场反腐败运动中被抓。”
这是中国反腐败运动造成恐慌的最明显迹象之一，这种情绪甚至导致有些官员选择自杀。
中国政府的这场反腐败运动特别针对“裸官”，也就是那些配偶和子女移民海外，只身一人在中国做官的国家干部。这些官员通常被认为利用这种关系非法转移资产。
普通中国公民个人每年可合法向海外汇款最多5万美元，但依然有大量资金通过各种漏洞流出中国，例如取道香港转移资金。
Green-Morgan表示：“中国的各种限制越发严格，导致拟出境资金或可能流出到境外的资金量增长。”
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澳大利亚房地产市场一直是中国资金的一个热门落脚点，无论是合法还是非法资金，但近期的投资速度似乎在加快。
根据澳大利亚外国投资审查委员会的数据，2013年，中国是澳大利亚房地产市场最大的外国投资者。去年共获准投资房地产市场近60亿澳元(55.8亿美元)，同比增加41%。
一名悉尼的移民律师表示：“他们很担心，所以他们寻求一处安全的场所。”
“他们不一定想要收益，但他们想要一个安全的地方。”
第一太平戴维斯（Savills）预测称，未来十年，中国的海外房地产投资料年增20%，去年为115亿美元。
居外网(Juwai.com)联合执行长Andrew Taylor表示，这有助于未来12个月将中国在澳大利亚房地产市场的需求提高15%。居外网是面向中国买家的最大的房地产门户网站。
法国里昂证券在本月一份名为“神奇的龙”(The Magic Dragon)报告中称，这种强烈的兴趣很可能会提振澳大利亚的住宅建设。澳大利亚的住宅建设料将在2017年达到纪录高点，并将维持到2020年。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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