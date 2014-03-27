澳大利亚使用人民币支付金额同比大幅增长248%--SWIFT

路透香港2月27日 -环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)公布，澳大利亚使用人民币支付的金额自去年下半年以来快速增长，至今年2月较一年前增加248%。且在中国银行(3988.HK)(601988.SS)与澳洲交易所（ASX）协议后，将有助澳大利亚企业跨境交易使用人民币的意愿。

SWIFT在其最新公布的报告中指出，至2月澳大利亚与中国／香港支付有14.2%是以人民币进行，去年2月时仅1.9%。其中超过九成为机构交易。

SWIFT并表示，中行与ASX所签定的人民币清算协议，将令澳大利亚企业未来与中国企业跨境交易时，能使用人民币支付。

中行今年2月与ASX签定了一项清算协议，将利用清算公司Austraclear交易平台为中澳企业提供人民币清算服务，令中澳跨境贸易更加便利，并在跨境贸易结算以及债券市场投资等领域发挥作用。

人民币支付在全球市场的份额，至2月下滑一位至第八位，占比为1.42%，上个月为1.39%。

2月全球前五大支付货币中美元居首，市场份额38.90%，其次是欧元，占比为32.97%，其他为：英镑9.44%，日圆2.51%，加元1.83%。（完）

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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