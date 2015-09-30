中国入境游客激增 但澳新料难以回避全球“军备竞赛”

图为在悉尼歌剧院附近留影的中国游客。 REUTERS/David Gray

路透悉尼/惠灵顿9月30日（记者 Swati Pandey/Charlotte Greenfield） - 澳大利亚和新西兰若不改善服务和基础设施，则可能在吸引中国游客的全球“军备竞赛”中失利，并危及以旅游业增长填补大宗商品行业下滑造成的经济黑洞的希望。

澳新两国接待的中国游客数量目前创下纪录高位。但行业高管警告称，他们需要提高中文服务水平，并提供更好的高档酒店和交通基础设施。

“从他们（中国游客）想去的目的地看，我们是第一；但从他们实际去的地方看，我们仅排在第15位，”博彩运营商Echo Entertainment EGP.AX执行长Matt Bekier本月在一次美国商会午餐会上称。

Bekier将这样的市场份额竞争比喻成“军备竞赛”。在这场竞赛中，世界各地已经建成了价值1.3万亿美元的旅游基础设施。

“许多国家正在让前往本国变得更便利，他们希望游客不是只来一次，而是常来，”他说道。“这是我们必须竞争的方面，我们不能只坐着不动，说‘好吧，我们的海滩更漂亮’。”

Bekier的担忧在澳大利亚留学的中国学生Enni Guan身上得到了真实的体现。带着父母和祖母前往悉尼歌剧院观光的她说，要是没有她做向导，家人是不会从广州来澳洲旅游的。

“父母只有在我能陪同时才能外出，”23岁的Enni说这是因为悉尼缺乏中文标识。“如果我不和他们一起来，他们是再也不会来澳大利亚了。”

澳新两国对中国游客激增表示欢迎，两国正分别面临铁矿石和乳粉价格大跌冲击。

此外，澳大利亚经济还受到矿业投资荣景消退的影响，经济增速低于预期，过去一个季度的增速几乎为零。

随着中国游客的增多，澳大利亚旅游业已经取代煤炭行业，在去年成为该国的第二大出口创汇行业，收入达到1,020亿澳元（710亿美元）。与此同时，新西兰的旅游业也有望超过乳粉行业，成为该国最大的出口创汇行业。

新西兰央行在本月早些时候宣布连续第三次降息时称，旅游业是经济领域中为数不多的支持性因素之一。

“在过去一年半中，新西兰成了热门旅游地，”Ngai TahuTourism总经理Stephen Lester称。目前，中国游客的旅游消费占新西兰旅游收入的25%，而四年前还不到2%。“光是从境内消费看，（中国游客）真的很重要。”

澳大利亚旅游局（Tourism Australia）预测，到2020年中国游客的支出将从去年的57亿澳元增长逾一倍至130亿澳元。但有观点认为，鉴于澳大利亚准备不足，这样的预测过于乐观。

Enni将澳大利亚的旅游设施与她的智能手机相提并论。

“我为了新功能对手机进行升级，同样澳大利亚也需要（对旅游设施）进行升级，”她说。“在中国，什么都是崭新锃亮，澳大利亚的则很陈旧。”

中国赴澳大利亚和新西兰的游客人数变化图表（link.reuters.com/bax65w）（完）