澳大利亚总理称反对与中国的自贸协议是“仇外”

路透悉尼9月8日 （记者 Matt Siegel） - 澳大利亚总理阿博特周二称，反对与中国签订的具有里程碑意义的自由贸易协议是由种族主义和仇外心理驱动的。阿博特的政治对手们称自由贸易协定中的劳动条款存在缺陷，并抓住这一点不放。

中澳去年签署了一项谈判逾十年的贸易协议，协议极大拓展了两国的关系。

阿博特的保守派政府成员称，该协定是史上中国和一个西方国家签署的最好协议，并称该协议可让澳大利亚的农产品出口商以及服务行业进入中国市场，并减少中国在澳洲投资的限制。

但澳大利亚中左翼的工党领袖比尔·肖藤（Bill Shorten）称，除非协定为澳洲工人提供更大保障，否则将不会在联邦议会支持该协议。

在联邦议会一场喧闹的辩论上，阿博特称反对该协议“往最好了说是仇外，往最坏了说是种族主义”。

“反对派成员抱怨的唯一一个自由贸易协议是与中国签订的自由贸易协议。他们为何反对与中国签署自贸协议？”阿博特称。

作为回击，肖藤提议更改协议条款，以最大化澳洲人的工作机会、保护海外工人免遭剥削并确保工作场所的安全。

“顽固不化是你的专长，但你混淆了顽固与力量，”肖藤冲阿博特喊道。“你是时候把澳洲人的工作摆在协议首位了。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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