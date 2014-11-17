《焦点》中国及澳洲将签署自贸协议，具有里程碑意义

根据报导，对包括园艺产品与海鲜等总共占澳洲出口总值93%商品的关税，也将在2019年之前降为零。近期开始对澳洲煤炭征收的关税，也将在两年内取消。

澳洲矿产协会(Minerals Council of Australia)表示，据其了解，协定将马上取消3%的炼焦煤关税，并在未来两年内取消6%的动力煤关税。

中国国家主席习近平周末在布里斯班出席20国集团(G20)领导人峰会后，周一抵达堪培拉，之后还将访问悉尼和塔斯马尼亚省首府荷巴特。

这份自由贸易协定是习近平近期达成的一系列突破性协议之一。