《焦点》中国及澳洲将签署自贸协议，具有里程碑意义

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
根据报导，对包括园艺产品与海鲜等总共占澳洲出口总值93%商品的关税，也将在2019年之前降为零。近期开始对澳洲煤炭征收的关税，也将在两年内取消。
澳洲矿产协会(Minerals Council of Australia)表示，据其了解，协定将马上取消3%的炼焦煤关税，并在未来两年内取消6%的动力煤关税。
中国国家主席习近平周末在布里斯班出席20国集团(G20)领导人峰会后，周一抵达堪培拉，之后还将访问悉尼和塔斯马尼亚省首府荷巴特。
这份自由贸易协定是习近平近期达成的一系列突破性协议之一。
上周美国和中国宣布了一项到2030年削减温室气体排放的联合计划。此外，中国与韩国领导人表示，中韩自贸区结束实质性谈判，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒。 (完) (编译 李春喜/王颖/许娜；审校 蔡美珍)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。