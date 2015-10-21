中澳贸易：工党不再反对中澳自贸协定，为年底前获批扫清障碍

路透悉尼10月21日 - 澳洲主要反对党工党周三表示，放弃对中澳自贸协定的最后数项异议，为这个具有里程碑意义的协定在年底前获得批准扫清了最后一道障碍。

中国和澳洲去年签署了该贸易协议，大大地加强了两国之间的联系。中国是全球第二大经济体，而澳洲则是美国在亚洲最亲密的盟友之一。

该协议为澳洲打开了中国的农产品市场及服务业，同时澳洲将放宽中方在澳投资的限制。澳洲政府称这是中国与西方国家迄今所达成的最优惠的协议。(完)