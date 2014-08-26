澳大利亚议员帕尔默就不当言论向中国致歉

白宫称特朗普在与习近平的通话中批评朝鲜“好斗”
路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。
路透悉尼8月26日 - 澳大利亚矿业大亨、国会议员帕尔默为自己之前的不当言论向中国驻澳大利亚大使致歉。
此前，澳大利亚总理艾伯特以及中国外交部对帕尔默的言论予以谴责。
帕尔默在写给中国驻澳大利亚大使的信函中称：“我对这样的言论可能已造成的任何伤害或痛苦感到后悔，我期待为了未来的和平与合作增进理解。”
帕尔默周二公布了这份署期为8月25日的信件。路透无法联系到中国大使馆就此置评。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，双边贸易额接近1,500亿美元，占澳大利亚全部贸易额的逾20%。
帕尔默随后坚称，他当时的直播言论仅仅针对跟他对簿公堂的一间中国公司，并非针对中国政府或人民。
帕尔默目前正与中资企业中信泰富集团(Citic Pacific)打官司。
“我现在逐渐意识到，我的言论……是对全体中国人民的侮辱，我希望他们能接受我最真诚的道歉。我对在节目中的言论表示歉意。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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