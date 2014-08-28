澳议员帕尔默就辱华言论道歉 中方称将听其言观其行

路透北京8月27日 - 澳大利亚联邦议会众议员、矿业大亨帕尔默（Clive Palmer）稍早就其发表的辱华言论表示道歉，中国方面对此回应称将听其言、观其行。帕尔默的相关言论引发了一场外交风暴。

帕尔默向中国驻澳大利亚大使马朝旭致函表示道歉，信函签署日期为8月25日。帕尔默8月18日接受电视台采访时发表了相关言论，澳大利亚总理阿博特及中国外交部随后对其言论予以谴责。

帕尔默周二向公众发布了相关信函。

中国外交部发言人秦刚周三在外交部网站的声明中称：“帕尔默众议员在信中就其前不久发表的错误言论向中方道歉。中方将听其言，观其行。”

“我们希望帕尔默众议员继续采取实际行动消除其错误言论造成的负面影响。”

帕尔默在信中对“此类言论可能已经造成的伤害和痛苦”表示道歉。

他稍后坚称，他在直播中的相关言论针对的是与他对簿公堂的一家中国企业，而非中国政府和人民。

帕尔默与中国企业中信泰富(0267.HK)因涉及位于西澳的Sino Iron项目的成本超支和特许权使用费问题出现法律纠纷。

“我现在意识到，我的言论……对各地的中国人民是一种侮辱，我希望向他们表示最真实和最真诚的道歉，”他在信中写到。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。