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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 10:16 BJT

离岸人民币：悉尼将成为离岸人民币交易中心，本月将指定清算行

指定清算行将便于投资者完成金融交易，同时降低进出口业务成本。

澳洲成为离岸人民币交易中心，澳元-美元-人民币兑换将简化为澳元-人民币兑换，从而降低成本。

Issa称，可交易的金融产品种类将扩大，包括债券、外汇和股票。

澳洲在使用人民币方面仍落后于全球竞争对手，尽管2013年就开始启动了相关计划。

澳洲借款者最近开始发行人民币债券，在澳洲股票交易所挂牌，但在欧洲或亚洲清算。

今年稍早，澳洲罗伊山(Roy Hill)铁矿石项目的78亿美元贷款，部分以人民币提供。

中国对矿产的大量需求，推动澳洲经济连续二十多年不间断增长。两国希望在年底前签署双边自由贸易协定。(完) (编译 李爽/王丽鑫；审校 张涛)
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