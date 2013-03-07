澳洲暂不允许朝鲜重开驻堪培拉使馆

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透堪培拉3月7日 - 澳大利亚政府周四称，因朝鲜近期进行核试验，澳大利亚不准许朝鲜重开驻堪培拉的大使馆。
澳大利亚是为数不多的与朝鲜建立外交关系的西方国家之一。朝鲜驻澳大利亚大使馆2002年5月开放，六年后关闭，今年朝鲜寻求重开该使馆。
“重开朝鲜驻堪培拉大使馆的提案目前没有在进行，”澳大利亚外交部一位发言人称。
“在接到进一步通知前，这项提案暂时搁置，我们正在进行联合国安理会应对朝鲜近期核活动的工作，”她说道。
朝鲜违反联合国决议进行第三次核试验，之后澳大利亚于2月暂时拒绝朝鲜官员前往堪培拉就大使馆的可能馆址进行考察。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。