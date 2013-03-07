版本:
中国
时事要闻 | 2013年 3月 7日 星期四 13:59 BJT

澳洲暂不允许朝鲜重开驻堪培拉使馆

路透堪培拉3月7日 - 澳大利亚政府周四称，因朝鲜近期进行核试验，澳大利亚不准许朝鲜重开驻堪培拉的大使馆。

澳大利亚是为数不多的与朝鲜建立外交关系的西方国家之一。朝鲜驻澳大利亚大使馆2002年5月开放，六年后关闭，今年朝鲜寻求重开该使馆。

“重开朝鲜驻堪培拉大使馆的提案目前没有在进行，”澳大利亚外交部一位发言人称。

“在接到进一步通知前，这项提案暂时搁置，我们正在进行联合国安理会应对朝鲜近期核活动的工作，”她说道。

朝鲜违反联合国决议进行第三次核试验，之后澳大利亚于2月暂时拒绝朝鲜官员前往堪培拉就大使馆的可能馆址进行考察。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐