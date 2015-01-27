澳洲气候变暖幅度将超过全球平均水平--研究

路透悉尼1月27日（记者 Jane Wardell） - 澳洲科研机构周二称，到本世纪末澳洲气温可能上升逾5摄氏度，超过全球变暖的速度。

联邦科学与产业研究组织（CSIRO）对气候变化的影响进行的综合分析显示，如果不采取行动削减温室气体排放，到2090年最悲观的预测结果将是气温上升5.1摄氏度。

“非常有可能的情况是炎热天气将更加频繁出现，气温也将更高，”CSIRO科学家Kevin Hennessy称。“我们还非常相信海平面会上升，海洋会更加酸化，降雪量将减少。”

CSIRO和气象局进行的上述研究表明，澳洲气候变暖的速度将高于全球其他地区。

到2090年气温上升5.1摄氏度的预测是预测区间的上限水平，下限为2.8摄氏度，这还取决于温室气体减排的程度。全球平均升温幅度预测介于2.6-4.8摄氏度之间。

报告称，到2030年，澳洲年度平均气温很可能较1986-2005年上升1.3摄氏度。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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