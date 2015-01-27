澳洲气候变暖幅度将超过全球平均水平--研究

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透悉尼1月27日（记者 Jane Wardell） - 澳洲科研机构周二称，到本世纪末澳洲气温可能上升逾5摄氏度，超过全球变暖的速度。
联邦科学与产业研究组织（CSIRO）对气候变化的影响进行的综合分析显示，如果不采取行动削减温室气体排放，到2090年最悲观的预测结果将是气温上升5.1摄氏度。
“非常有可能的情况是炎热天气将更加频繁出现，气温也将更高，”CSIRO科学家Kevin Hennessy称。“我们还非常相信海平面会上升，海洋会更加酸化，降雪量将减少。”
CSIRO和气象局进行的上述研究表明，澳洲气候变暖的速度将高于全球其他地区。
到2090年气温上升5.1摄氏度的预测是预测区间的上限水平，下限为2.8摄氏度，这还取决于温室气体减排的程度。全球平均升温幅度预测介于2.6-4.8摄氏度之间。
报告称，到2030年，澳洲年度平均气温很可能较1986-2005年上升1.3摄氏度。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。