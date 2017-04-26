焦点：澳洲一季度整体CPI升至2014年以来最高 但核心通胀仍低于目标

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透悉尼4月26日 - 澳洲第一季消费者通胀率超过2%，为2014年以来首次，因汽油、医疗和教育费用上涨，这暗示当前经济周期中的通缩威胁可能已经过去。
不过，几个关键的核心通胀指标仍低于澳洲央行2-3%的目标区间，暗示央行很快升息的压力很小。
“通胀数据不会造成很大影响，”澳洲联邦银行(CBA)首席经济学家Michael Blythe说。
“通胀整体看来仍受到很好地控制，因此澳洲央行将乐见这样的情况。同样，整体通胀自2014年以来首次重回目标区间，也会让央行感到满意。”
澳洲央行第一季CPI截尾均值较上年同期上升1.9%，CPI加权中值较上年同期上升1.7%。
薪资增长处于纪录低位、零售业竞争激烈以及租金大幅放缓，数年来一直压制基础通胀，并且似乎还要持续一段时间。
澳洲央行预计核心通胀率在2018年末之前都不会超过2%，并多次警告试图推动通胀更快上升可能存在风险。
澳洲央行尤其担心，出台进一步刺激措施可能只会鼓励楼市出现更多的、由贷款推动的投机行为，从而加剧悉尼和墨尔本房价涨势，让已经处于危险水平的家庭债务雪上加霜。
第一季消费者物价指数(CPI)较前季上升0.5%，较上年同期上升2.1%，为2014年以来最快增速，这令市场有些欣慰。
公用事业成本上升，以及气旋Debbie令昆士兰州作物受损后蔬菜价格上涨，也应为通胀助一臂之力。
不过，年通胀率上升主要归因于去年第一季数据异常疲弱。
确实，分析师注意到多数物价的上涨是由于临时或季节性因素。单是汽油价格在第一季就上涨5.7%，医疗保健和教育成本通常年初都会上涨。
扣除水果、蔬菜和汽油等波动较大的商品，第一季通胀率仅为1.5%。(完)
(编译 白云/王兴亚/于春红; 审校 张荻/徐文焰/郑茵)
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透上海5月24日 - 中国金融去杠杆旨在引导资金“脱虚入实”，而货币市场利率上升带动实体融资成本抬升已是事实，至于会在多大程度上波及实体经济，业界则有不同声音。
路透华盛顿5月23日 - 美国4月独栋房屋销售从九年半高点附近大幅下挫，但在就业市场趋于紧俏之际，楼市复苏趋势可能仍然不改。