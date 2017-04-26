焦点：澳洲一季度整体CPI升至2014年以来最高 但核心通胀仍低于目标

2017年4月12日，澳洲悉尼，一名男子站在商店的促销广告前。 REUTERS/Steven Saphore

路透悉尼4月26日 - 澳洲第一季消费者通胀率超过2%，为2014年以来首次，因汽油、医疗和教育费用上涨，这暗示当前经济周期中的通缩威胁可能已经过去。

不过，几个关键的核心通胀指标仍低于澳洲央行2-3%的目标区间，暗示央行很快升息的压力很小。

“通胀数据不会造成很大影响，”澳洲联邦银行(CBA)首席经济学家Michael Blythe说。

“通胀整体看来仍受到很好地控制，因此澳洲央行将乐见这样的情况。同样，整体通胀自2014年以来首次重回目标区间，也会让央行感到满意。”

澳洲央行第一季CPI截尾均值较上年同期上升1.9%，CPI加权中值较上年同期上升1.7%。

薪资增长处于纪录低位、零售业竞争激烈以及租金大幅放缓，数年来一直压制基础通胀，并且似乎还要持续一段时间。

澳洲央行预计核心通胀率在2018年末之前都不会超过2%，并多次警告试图推动通胀更快上升可能存在风险。

澳洲央行尤其担心，出台进一步刺激措施可能只会鼓励楼市出现更多的、由贷款推动的投机行为，从而加剧悉尼和墨尔本房价涨势，让已经处于危险水平的家庭债务雪上加霜。

第一季消费者物价指数(CPI)较前季上升0.5%，较上年同期上升2.1%，为2014年以来最快增速，这令市场有些欣慰。

公用事业成本上升，以及气旋Debbie令昆士兰州作物受损后蔬菜价格上涨，也应为通胀助一臂之力。

不过，年通胀率上升主要归因于去年第一季数据异常疲弱。

确实，分析师注意到多数物价的上涨是由于临时或季节性因素。单是汽油价格在第一季就上涨5.7%，医疗保健和教育成本通常年初都会上涨。

扣除水果、蔬菜和汽油等波动较大的商品，第一季通胀率仅为1.5%。(完)