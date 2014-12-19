澳洲北部发生砍人事件 八名儿童遇害

路透悉尼12月19日（记者 Matt Siegel） - 多家澳洲媒体周五报导，该国北部城市凯恩斯发生针对民众的砍杀事件。警方称，八名儿童遇害、一名女性受伤。

在警方周二凌晨攻入悉尼一家咖啡馆结束僵持16小时的劫持人质事件后，澳洲已经处于高度戒备状态。

昆士兰州警方在声明中称，他们在中午前接报赶到凯恩斯郊区的一所房屋，之前有人报告这里一名女性身受重伤。

他们在检查这所房屋时还发现了多名儿童尸体，年龄在18个月到15岁之间。

警方称，目前还不清楚这些孩子是否属于同一个家庭，他们与受伤女性的关系，也不知道这名女性是否卷入了这些儿童的死亡事件。

警方表示，这名34岁的受伤女子正在接受治疗，并在协助他们进行调查。

澳大利亚总理阿博特称凯恩斯发生的事件“令人心碎”，并认为这些天是澳大利亚经历的“艰难的日子”。

“所有父母对这发生的一切都感到无比悲伤，这是无法形容的犯罪，”他在向媒体发表的声明中说道。“今晚，全国都会为这些孩子们流泪和祈祷。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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