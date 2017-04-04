焦点：风灾重创澳洲煤炭供给 中国厂商转向美国寻求替代进口

路透新加坡4月4日 - 强烈气旋“Debbie”重创澳洲煤炭和铁路运输系统后，全球最大的炼焦煤进口国中国改以另一个较不常见的供应源来填补缺口--美国。

上周气旋“Debbie”侵袭澳洲昆士兰州，迫使一些矿场疏散人员，并损坏了供应出口的煤炭铁路系统，造成两家煤炭商--兖煤澳洲(YAL.AX)和QCoal宣布出货遭遇不可抗力。而必和必拓(BHP.AX)和嘉能可(GLEN.L)等其它厂商也受到了影响，后续或许还会有更多的供给受损。

不可抗力是一种商业条款，意味着买家或卖家因为某些外力无法履行合同义务。通常在天灾或意外事故后引用此一条款。

澳洲是全球最大的焦煤出口国，并且也是中国最大的焦煤供应国。周一和周二中国市场虽逢假期休市，中国钢铁厂商仍急忙寻找替代的供应商。

“周一和周二是休市了，但肯定有活动。中国正从美国敲定供货，以弥补来自澳洲的供应不足，”一名熟悉情况的煤炭交易员表示。由于未获授权讨论商业交易，该交易员要求匿名。

“很快将有更多货从美国运至中国，”他说。

目前尚不清楚是哪些美国矿商在供货，但汤森路透Eikon数据显示，2017年中国已进口逾50万吨美国焦煤，结束了两年来中美两国之间没有焦煤交易的局面。

中国将需要更多煤炭，因澳洲供应中断规模远超美国可立即提供的供应。

“未来几周的最小影响，我们预计将在大概1,400万吨煤炭，”大宗商品贸易公司来宝集团(NOBG.SI)能源煤炭分析主管Rodrigo Echeverri表示，并称目前预计供应中断的状况将持续大约五周。

Eikon上的船运数据显示，约有70艘船在艾博特角(Abbot Point)、麦凯(Mackay)、达尔林普尔湾(Dalrymple Bay)和海波因特(Hay Point)等昆士兰港口等待装煤。

运输中断导致在新加坡交易所上市的澳洲焦煤期货SCAFc1周一大涨逾25%至每吨197美元，创有记录以来最大单日涨幅。

中国近来转向从俄罗斯进口更多焦煤，2月进口量逾40万吨，12月时为27.5万吨。

三位煤炭贸易商称，蒙古和印尼对中国来说是其他潜在焦煤来源。朝鲜进行导弹测试后，中国叫停进口朝鲜煤炭，朝鲜向中国的无烟煤出口已经停止，这种煤炭也用作焦煤。

总体而言，贸易商称没有昆士兰的供应，中国短期需求不大可能完全得到满足，库存可能下降，这将推高价格。

“由于现在大量全球优质硬焦煤被困住，价格可能继续上扬，”澳新银行表示。

对中国的焦煤供应图表：tmsnrt.rs/2n6pvEn

气旋“Debbie”过后焦煤期货大涨图表：tmsnrt.rs/2nVUhi6

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