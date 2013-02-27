澳洲气象: 气旋Rusty加强为4级风暴,铁矿石生产商严阵以待

路透珀斯2月27日 - 使得全球一半铁矿石海运贸易停摆的强劲气旋Rusty进一步加强,预计将于周三晚间在澳洲黑德兰港(Hedland)登陆,恐将淹没内陆矿区及铁路线.

气象警报延伸至内陆500公里(310英里)处,抵达大规模采矿营地及分别由力拓 ,必和必拓 和Fortescue Metals Group 经营的汤姆普莱斯矿区(Tom Price),纽曼山(Mt Newman)与Nullagine矿.

澳洲气象局表示,受气旋影响最严重的地区,24小时内的降雨量可能达600厘米(2英尺).

如此大范围的洪水恐将淹没长达几百公里的铁路线.这些铁路线由矿产商所有,用于将矿石运送至港口.

"对极端天气的准备持续贯穿于我们的采矿作业中,因预计气旋有可能进一步向内陆移动",必和必拓在发给路透的一封邮件声明中表示.其并称:"若有需要,可能将暂停更多作业."

澳洲三个主要铁矿石出口港黑德兰港,丹皮尔(Dampier)及拉姆贝特角(Cape Lambert)周一均关闭.离岸油田及气田同样被关闭.

澳新银行(Australia & New Zealand Bank)估计,迄今已有总值5亿澳元(合5.1058亿美元)的铁矿石出口因港口关闭而被迫取消.

热带风暴Rusty周三早间增强为4级风暴--5级为最高级.气象局预测其将在黑德兰港以东登陆.(完)