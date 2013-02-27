澳洲气象: 气旋Rusty加强为4级风暴,铁矿石生产商严阵以待

人民币衍生品：境内美元掉期曲线扁平化，因季末考核结束资金面紧张缓解
路透北京4月7日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周整体有所下移，曲线趋于扁平化，主因季度末的MPA（宏观审慎评估）考核结束，本币资金面明显宽松，资金买盘减少，尤其是短端掉期点下行明显。
路透珀斯2月27日 - 使得全球一半铁矿石海运贸易停摆的强劲气旋Rusty进一步加强,预计将于周三晚间在澳洲黑德兰港(Hedland)登陆,恐将淹没内陆矿区及铁路线.
气象警报延伸至内陆500公里(310英里)处,抵达大规模采矿营地及分别由力拓 ,必和必拓 和Fortescue Metals Group 经营的汤姆普莱斯矿区(Tom Price),纽曼山(Mt Newman)与Nullagine矿.
澳洲气象局表示,受气旋影响最严重的地区,24小时内的降雨量可能达600厘米(2英尺).
如此大范围的洪水恐将淹没长达几百公里的铁路线.这些铁路线由矿产商所有,用于将矿石运送至港口.
"对极端天气的准备持续贯穿于我们的采矿作业中,因预计气旋有可能进一步向内陆移动",必和必拓在发给路透的一封邮件声明中表示.其并称:"若有需要,可能将暂停更多作业."
澳洲三个主要铁矿石出口港黑德兰港,丹皮尔(Dampier)及拉姆贝特角(Cape Lambert)周一均关闭.离岸油田及气田同样被关闭.
澳新银行(Australia & New Zealand Bank)估计,迄今已有总值5亿澳元(合5.1058亿美元)的铁矿石出口因港口关闭而被迫取消.
热带风暴Rusty周三早间增强为4级风暴--5级为最高级.气象局预测其将在黑德兰港以东登陆.(完)
路透北京4月7日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周整体有所下移，曲线趋于扁平化，主因季度末的MPA（宏观审慎评估）考核结束，本币资金面明显宽松，资金买盘减少，尤其是短端掉期点下行明显。
* 短率持续反映季底结束应有的利率水准 * 下周或有微幅调整空间，外资动向仍须关注 * 4月缺乏紧缩因子，下周资金料仍宽裕 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月7日 - 台湾银行间短率周五稳中续微跌。资金调度人士表示，由于近期缺乏紧缩因子，今日 短率持续反映季底结束后回归正常应有的利率水准，虽然国际间风雨飘摇，但无碍本地资金维持宽松。 今日台湾股、汇市受美联储将开始缩减资产负债表规模，以及美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹、美 国总统特朗普与中国国家主席习近平会晤等消息影响而双双下挫，外资偏向汇出，但毕竟过往累积的汇入金额 庞大，因此尚不致产生影响。 〞外商银钱还是很多，下午都来排队(等央行冲销)。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行交易员称，银行间普遍多钱，为了去化资金，以买进短票为主。 一大型票券商交易员指出，在缺乏明显紧缩因子的4月，由于两家大型龙头银行都有开门，其所传递出来 的讯息就是要让市场宽松。因此今日不少银行一周拆款利率降至0.35、0.
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。