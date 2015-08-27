澳大利亚将寻求扩大和深化美澳安全联盟--防长

路透悉尼8月27日 - 澳大利亚国防部长安德鲁斯（Kevin Andrews）周四称，澳大利亚在未来数十年将寻求扩大和深化与美国的安全联盟。

安德鲁斯称，全球经济及军事大国的战略重心正在向亚太地区转移。安德鲁斯的此番言论旨在为澳大利亚今年晚些时候发布的战略防务白皮书做铺垫。

“但该地区的经济增长将参差不齐，各国竞相施加更多影响力会制造不稳定因素，”他在堪培拉对美澳两国的商界领袖们称。

“各方对南海主权及自然资源的声索，会继续成为该地区局势紧张的源头之一。加上军力增强，这样的背景可能会造成该地区的不稳定，从而危及澳大利亚的利益。”

澳大利亚承认，与美国的安全联盟，“对我们的安全和防务规划至关重要，将是我们国际合作中最优先的项目”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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