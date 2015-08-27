澳大利亚将寻求扩大和深化美澳安全联盟--防长

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透悉尼8月27日 - 澳大利亚国防部长安德鲁斯（Kevin Andrews）周四称，澳大利亚在未来数十年将寻求扩大和深化与美国的安全联盟。
安德鲁斯称，全球经济及军事大国的战略重心正在向亚太地区转移。安德鲁斯的此番言论旨在为澳大利亚今年晚些时候发布的战略防务白皮书做铺垫。
“但该地区的经济增长将参差不齐，各国竞相施加更多影响力会制造不稳定因素，”他在堪培拉对美澳两国的商界领袖们称。
“各方对南海主权及自然资源的声索，会继续成为该地区局势紧张的源头之一。加上军力增强，这样的背景可能会造成该地区的不稳定，从而危及澳大利亚的利益。”
澳大利亚承认，与美国的安全联盟，“对我们的安全和防务规划至关重要，将是我们国际合作中最优先的项目”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。