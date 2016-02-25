澳大利亚未来10年将提高防务支出 保护其在亚太利益

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路透悉尼2月25日 （记者 Colin Packham） - 澳大利亚未来10年防务支出将增加近300亿澳元，以保护其在亚太的战略与贸易利益。

澳大利亚总理特恩布尔周四讲话时称，该国未来10年防务支出将增至1,950亿澳元，而至2020-21财年防务支出将相当于GDP的2%。澳大利亚将购买护卫舰、装甲运兵车、攻击战斗机、无人机和潜艇等新装备。

特恩布尔称，此项防务战略计划考虑到地区安全的性质正发生变化，尤其是中国的经济与军事崛起，以及美国益发侧重于亚太地区。

“未来20年内，美国仍将是全球超级军事大国，”特恩布尔称，“基于我们长期盟友关系，美国仍将是澳大利亚最重要的战略合作伙伴国。美国（在亚太地区）的活跃存在将继续巩固该地区稳定。”

澳大利亚国防部长佩恩（Marise Payne）称，澳大利亚欢迎中国的经济崛起，并注意到中国将在该地区寻求更大影响力。

“作为一个大国，中国需要在其防务政策上更透明，让邻国安心，这对地区稳定很重要。”佩恩表示。

“（澳大利亚）政府将寻求深化和扩大我们与中国的重要防务关系，同时认识到在涉及一些地区与全球安全问题时，我们的战略利益可能存在差异。”

澳大利亚已呼吁包括中国在内的南海声索国避免在南海的岛礁建设以及军事化活动，以缓和紧张局势。

基于澳大利亚最新防务战略计划，澳大利亚军队将扩至6.24万人，达到1993年以来最大规模。

澳大利亚亦将购买无人机，增强保护海上主权和边界以及为军队提供支持的能力。

澳大利亚还表示将增加网络安全方面的资金投入，并承诺将向新武器和技术的研发项目投入16亿澳元。(完)