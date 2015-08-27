澳大利亚将寻求扩大和深化美澳安全联盟--防长

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼8月27日 - 澳大利亚国防部长安德鲁斯（Kevin Andrews）周四称，澳大利亚在未来数十年将寻求扩大和深化与美国的安全联盟。
安德鲁斯称，全球经济及军事大国的战略重心正在向亚太地区转移。安德鲁斯的此番言论旨在为澳大利亚今年晚些时候发布的战略防务白皮书做铺垫。
“但该地区的经济增长将参差不齐，各国竞相施加更多影响力会制造不稳定因素，”他在堪培拉对美澳两国的商界领袖们称。
“各方对南海主权及自然资源的声索，会继续成为该地区局势紧张的源头之一。加上军力增强，这样的背景可能会造成该地区的不稳定，从而危及澳大利亚的利益。”
澳大利亚承认，与美国的安全联盟，“对我们的安全和防务规划至关重要，将是我们国际合作中最优先的项目”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价