澳洲官员称将不对潜艇更换项目进行公开招标

路透悉尼12月2日（记者 Matt Siegel） - 澳大利亚政府官员周二称，该国将不对更换“柯林斯”级潜艇进行公开招标。该决定令日本成为相关潜艇建造方的可能性增强。

路透9月时报导称，澳大利亚倾向于从日本购买最多12艘现成的隐形潜艇。

一些欧洲国防承包商此后表示，他们会与日本在价格上竞争，并且已在澳大利亚开展相关工作以谋求赢得部分项目。澳大利亚“柯林斯”级潜艇更新换代项目总金额为400亿澳元。

澳大利亚财长霍基（Joe Hockey）称，政府没有时间进行公开招标。

“我们需要现在就作出决定，我们没有时间进行思考，”霍基对澳大利亚广播公司称。

澳大利亚国防部长约翰斯顿（David Johnston）的发言人称，尚未选定制造方。

消息人士曾称，澳方正在认真考虑由日本三菱重工(7011.T)和川崎重工(7012.T) 建造的“苍龙”级潜艇取代“柯林斯”级潜艇。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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