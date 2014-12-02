澳洲官员称将不对潜艇更换项目进行公开招标

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透悉尼12月2日（记者 Matt Siegel） - 澳大利亚政府官员周二称，该国将不对更换“柯林斯”级潜艇进行公开招标。该决定令日本成为相关潜艇建造方的可能性增强。
路透9月时报导称，澳大利亚倾向于从日本购买最多12艘现成的隐形潜艇。
一些欧洲国防承包商此后表示，他们会与日本在价格上竞争，并且已在澳大利亚开展相关工作以谋求赢得部分项目。澳大利亚“柯林斯”级潜艇更新换代项目总金额为400亿澳元。
澳大利亚财长霍基（Joe Hockey）称，政府没有时间进行公开招标。
“我们需要现在就作出决定，我们没有时间进行思考，”霍基对澳大利亚广播公司称。
澳大利亚国防部长约翰斯顿（David Johnston）的发言人称，尚未选定制造方。
消息人士曾称，澳方正在认真考虑由日本三菱重工(7011.T)和川崎重工(7012.T) 建造的“苍龙”级潜艇取代“柯林斯”级潜艇。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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