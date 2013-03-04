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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 12:38 BJT

澳新汇市：澳元跌至7月中旬以来新低,破10月低点后引爆停损卖盘

路透悉尼3月4日 - 澳元兑美元周一跌至逾七个月新低，因在跌破10月低点之后引爆停损卖盘出笼。

澳元 最低跌至1.0121美元，为去年7月12日以来首见，日内下跌约0.8%。交易商表示，中国股市大跌令澳元大受冲击；中国股市下跌效应在区域市场间扩散开来。(完)

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