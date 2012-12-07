澳元和加元若被IMF列入储备货币 或能摆脱以往动荡走势

路透伦敦12月6日电---国际货币基金组织(IMF)的一项计划考虑将澳元和加元列入储备货币,这或许可以抑制两种货币汇率的大幅波动,并提高其相对於美元,日圆和欧元等走势疲弱货币的吸引力.

这两种成长题材货币如在央行储备中的地位得以提高,可能削弱与股市和大宗商品市场的高度关联性.正是由於这种高度关联,在市场对全球经济状况忧虑升级时,这两种货币会遭到大举抛售.

目前作为储备货币的有美元,欧元,日圆,英镑和瑞郎.虽然IMF考虑将澳元和加元加入其中,但不大可能引发一波买入行情,在很大程度上,这只能算是认清形势而已.

亚洲,中东和欧洲的许多央行手中握有数以万亿美元计的储备,最近几个月他们已经在逐步减少对美元和日圆的持有,转而增持澳元和加元.

"由於美国的问题和欧元区的危机,那些央行一直在为储备寻找值得信赖的替代货币,"纽约梅隆银行外汇研究主管Simon Derrick说."中期来看,澳元和加元可能表现得像避险货币."

传统的避险货币因其流动性强而成为央行青睐的储备货币,通常与股市以及其他成长题材资产或货币走势相反.但加元和澳元与股市的相关性正在显现弱化迹象,当前季度至今美股标准普尔500指数.SPX下跌逾2%,而澳元和加元兑美元分别为上涨1%和下跌不到1%.

**澳元与加元的吸引力**

尽管加元和澳元均受到国内稳健的银行系统、强劲的公共财政和高信用评级支撑,投资这两种货币却并非没有风险.

据英国央行一项调查显示,在衡量货币流动性的英国市场,加元/美元和澳元/美元占每日交易量的份额还停留在个位数上.相比之下,欧元/美元比重接近33%,英镑/美元和美元/日圆分别各占12%.

另外,亚洲经济增长放缓也可能拖累澳元,因澳洲与该地区的贸易往来密切.而美国经济低迷和原油价格下跌也令加元表现脆弱.

不过分析师称,对於寻求资本收益的储备经理人而言,投资澳元和加元利大於弊.

交易员称,近期各央行稳定买入澳元,已保证澳元/美元不会跌破平价,尽管澳洲央行实施降息.

"寻求收益和安全性的投资者蜂拥进入澳元.澳元/美元并未跌破0.9美元,而是在一个窄幅区间波动."欧洲一家银行的首席交易员表示.(完)

--编译 郑茵/王湄;审校 戴素萍/徐文焰

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