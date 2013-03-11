东京汇市：澳元兑日圆涨至2008年以来新高，并连涨六日

台湾已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
路透悉尼3月12日 - 澳元兑日圆周二涨至2008年以来最高，受助于有报导称日本下任央行总裁可能在下次例行政策会议前就推出更多刺激举措。
澳元兑日圆 涨至99.19日圆，为2008年8月来最高，并连续第六日上涨。
日本经济新闻报导称，获提名出任日本央行下任总裁的黑田东彦下周上任后可能很快推出新的货币宽松举措，而非等到4月初央行例行政策会议。
该报导称，黑田东彦暗示可能在上任后很快召开特别会议，实施进一步的宽松举措。(完)
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(翻译 张荻; 审校)
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* 提存期初短率走跌，但需求不振 * 对票券商拆款与短票利率跌破0.40% * RP市场利率持稳，但往低档靠拢 记者 董永年 路透台北4月5日 - 台湾银行间短率周三走跌。资金调度人士表示，进入提存期初，银行纷纷下调拆款与 短票利率以求去化资金，不过在偏宽松的环境中，需求仍相对低迷。 他们指出，虽然近期台币略见走贬，但外资仍偏汇入，只要此一趋势不改，短率就难见走升机会。预料期 初短率仍有缓中趋跌的空间。 〞一早就有平常很少往来的银行来兜售，市场钱很多吧，觉得蛮神奇的。〞一大型银行资调人员说。 两大龙头银行对票券商的一周拆款利率均跌破0.40%关卡，以0.39%成交。清明长假前则成交在0.41%。 不过一大型银行资金调度人士表示，即使利率下滑，但需求仍相当疲弱。 一大型票券商交易员指出，今日资金需求不大，拆款到期都没有续做，既然短票利率与拆款差不多，当然 以卖票为主。 本地时间18:08
--国务院总理李克强昨主持召开国务院常务会议，部署落实2017年经济体制改革重点任务，包括进一步推动财税金融、国企国资、对外开放、生态环保等改革和农业供给侧结构性改革措施落地见效，着力促进经济结构优化升级。