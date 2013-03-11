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货币新闻 | 2013年 3月 12日 星期二 06:53 BJT

东京汇市：澳元兑日圆涨至2008年以来新高，并连涨六日

路透悉尼3月12日 - 澳元兑日圆周二涨至2008年以来最高，受助于有报导称日本下任央行总裁可能在下次例行政策会议前就推出更多刺激举措。

澳元兑日圆 涨至99.19日圆，为2008年8月来最高，并连续第六日上涨。

日本经济新闻报导称，获提名出任日本央行下任总裁的黑田东彦下周上任后可能很快推出新的货币宽松举措，而非等到4月初央行例行政策会议。

该报导称，黑田东彦暗示可能在上任后很快召开特别会议，实施进一步的宽松举措。(完)

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(翻译 张荻; 审校)

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