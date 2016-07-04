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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 09:52 BJT

标题新闻：澳洲5月经季调建筑许可较上月减少5.2%，逊于路透调查预估的减少3.3%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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