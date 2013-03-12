澳洲数据：2月企业信心与活动双双小幅下降--调查

2月企业信心指数下降2点至1，企业状况指数降1点至负3。

“或许最大的隐忧就是后续订单下降，订单指数降至2009年5月以来最低，”澳洲国民银行首席分析师Alan Oster表示。2月订单指数降7点至负11。

“再加上依然较低的产能利用率、库存、招聘和资本支出指数，远期指标暗示短期需求不会有什么改善。”

但Oster称，零售和趸售升温表明，消费者放松腰包，因应股市和楼市最近好转的势头。

调查显示，2月薪资成本仍受控，竞争激烈令零售物价持平。产能利用率上升0.5个百分点至79.8%，为去年10月以来最高，但从历史情况来看仍然很低。

Oster还预计澳洲央行将进一步放宽政策，但他对降息幅度的预期由此前的75个基点降至50个基点。(完) (编译 程琳/李爽 审校 张涛)