澳洲数据：5月企业信心持平前月，但企业状况指数略升至负4--NAB调查

企业现况指数由4月时的负6微升至负4，为三个月最高。受访企业称，当月的营收、获利和招聘状况均有改善，不过企业信心指数仍为负1，处于较低水平。

“澳元走软、以及澳洲央行5月降息可能帮助提振了当月的企业信心，但国内经济疲软对此似乎有所抵消，”澳洲国民银行首席经济学家Alan Oster表示。

澳洲央行5月初将指标利率降至纪录低点2.75%，并保留必要时进一步降息的可能性。

投资者认为，至少还需要降息一次来扶助经济，因为长期以来的矿业投资荣景陷入停滞。互换利率 显示7月降息的机率为50%，而银行间利率期货暗示9月降息机率为100%。

通胀似乎不是进一步降息的阻力，周二的调查显示5月物价压力不大。

“我们预期澳洲央行在11月降息，澳元贬值给予其时间，”Oster又称。“不过，如果就业市场走软的速度快于预期，刺激政策可能更早推出。”(完)