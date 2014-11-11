澳洲数据：10月企业现况指数创纪录最大增幅，并升至2008年初来最高

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
衡量未来订单的指标升至正4，受建筑大增提振，这对未来经济成长是个正面迹象。除趸售(批发)业务外，其余所有行业10月均报告订单增加。
企业还报告称，资本支出前景改善，衡量该情况的指数上升4点至正9，远高于正5的长期均值。
澳洲央行将对此感到欣慰。该央行一直希望非矿业投资增加，以帮助抵消资源行业的降温。
澳洲国民银行调查显示，通胀压力仍受控，其中薪资增长迟滞且购买成本仅温和上升。(完)
(编译 张若琪/戴素萍/杜明霞；审校 李爽/李婷仪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。