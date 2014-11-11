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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 08:50 BJT

澳洲数据：10月企业现况指数创纪录最大增幅，并升至2008年初来最高

衡量未来订单的指标升至正4，受建筑大增提振，这对未来经济成长是个正面迹象。除趸售(批发)业务外，其余所有行业10月均报告订单增加。

企业还报告称，资本支出前景改善，衡量该情况的指数上升4点至正9，远高于正5的长期均值。

澳洲央行将对此感到欣慰。该央行一直希望非矿业投资增加，以帮助抵消资源行业的降温。

澳洲国民银行调查显示，通胀压力仍受控，其中薪资增长迟滞且购买成本仅温和上升。(完)

(编译 张若琪/戴素萍/杜明霞；审校 李爽/李婷仪)
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