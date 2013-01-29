澳洲数据: 12月企业信心反弹,但企业活动仍低迷--调查

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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澳洲12月企业信心指数从11月的负9跳涨至3,为五个月最高.12月企业状况指数从11月的负6升至负4.
"看来美国最后时刻达成协议避开财政悬崖让企业获得安慰,中国经济出现走强迹象也有所助益,"NAB的首席分析师Alan Oster称."这些因素加上12月澳洲央行降息,可能都帮助提振了信心."
该调查是从1月9日至1月15日之间进行.
调查显示12月企业销售分项指标下滑,但获利、雇用和订单分项好转.
运输与公用事业和休闲与个人服务领域的状况相对健康,但批发(趸售)领域急剧恶化.
12月价格压力保持低迷,这是Oster预计今年澳洲央行将进一步降息的原因之一.
该央行将于2月5日召开下次政策会议,但此次不太可能有所行动.(完)
(编译 李爽/石冠兰; 审校 张涛)
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