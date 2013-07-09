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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 10:01 BJT

澳洲数据：澳洲6月企业状况恶化，但企业信心略有上升--调查

澳洲央行降息似乎确实有助于某些行业，其中金融、商业和房地产业状况升至两年来高点，遭到重创的制造业信心也有大幅改善。

投资者认为，随着矿业投资热潮最终平稳下来，澳洲央行至少还有必要降息一次以支持经济活动。互换利率显示，澳洲央行8月降息的可能性为48%，银行间利率期货则完全预期在11月前会有一次调整。(完) (编译 李爽 审校 于春红/王兴亚)

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