澳洲数据：7月企业信心指数降至八个月低点--调查

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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企业信心指数从6月的零跌回至负3，意味着悲观者人数超过乐观者。
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“企业信心降到了2012年11月以来的最低水平，澳元贬值和低利率的吸引力也未能提振企业的信心，”国民银行首席分析师Alan Oster说。
“业务活动疲软而获利能力不佳--因为无法转嫁上升的成本--有可能是信心下滑的关键原因。”
澳洲企业信心低迷是澳洲央行上周降息至纪录低位2.5%的一大原因。
Oster预计央行11月会降息至2.25%，2014年利率还可能降到更低。(完) (编译 隋芬; 审校 徐文焰/张涛)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。