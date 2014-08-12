澳洲数据：7月企业现况指数升至四年高位，信心指数亦上升--NAB

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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“更加强劲的销售和获利正在推动这个趋势，但复苏过程创造的就业仍相对较少，就业指数的升幅较为温和。”
对澳洲央行而言，数据改善是个好消息。该央行已将处在纪录低位2.5%的指标利率维持了一年时间，以在矿业投资热潮消退之际支持经济。
调查显示，7月产能利用率大幅跳升至81.0%，为2012年初以来最高；6月则大幅下滑。
7月衡量物价压力的指标小幅加速。劳工成本按季增长1%，部分归因于最低工资上调。
最终产品价格仍受抑，尽管零售价格有所上升。(完) (编译 张若琪/于春红/许娜；审校 李爽/李婷仪/张涛)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。