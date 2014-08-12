澳洲数据：7月企业现况指数升至四年高位，信心指数亦上升--NAB

“更加强劲的销售和获利正在推动这个趋势，但复苏过程创造的就业仍相对较少，就业指数的升幅较为温和。”

对澳洲央行而言，数据改善是个好消息。该央行已将处在纪录低位2.5%的指标利率维持了一年时间，以在矿业投资热潮消退之际支持经济。

调查显示，7月产能利用率大幅跳升至81.0%，为2012年初以来最高；6月则大幅下滑。

7月衡量物价压力的指标小幅加速。劳工成本按季增长1%，部分归因于最低工资上调。