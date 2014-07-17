澳洲数据：第二季企业对前景看法乐观，计划增加支出和招聘

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透悉尼7月17日 - 澳洲国民银行 进行的一份季度调查周四显示，澳大利亚企业仍然乐观认为，未来几个月状况将改善，并在增加投资和招聘计划。
澳洲国民银行对900多家企业进行的这份调查显示，仅三分之一的企业对澳元汇率 高企感到困扰，而零售商和批发商则对其压低进口价格感到高兴。
重要的是，企业普遍计划在未来12个月增加投资，矿业支出放缓有望对经济的拖累不会很严重。
企业对未来12个月状况预期指数第二季持稳于正24的强劲水平，投资指数上扬3点，至正21。
企业现况指数小幅上升1点至正1,就业指数从负5升至零。
“低利率帮助提振对利率敏感的经济部门，尤其是住宅地产业，”澳洲国民银行首席分析师Alan Oster称。
“实际上，房地产和建筑业现在的信心最足。”
调查显示，几乎没有通胀压力的迹象，部分归功于澳元汇率高企。(完) (编译 王丽鑫； 审校 石冠兰)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业