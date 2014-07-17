澳洲数据：第二季企业对前景看法乐观，计划增加支出和招聘

路透悉尼7月17日 - 澳洲国民银行 进行的一份季度调查周四显示，澳大利亚企业仍然乐观认为，未来几个月状况将改善，并在增加投资和招聘计划。

澳洲国民银行对900多家企业进行的这份调查显示，仅三分之一的企业对澳元汇率 高企感到困扰，而零售商和批发商则对其压低进口价格感到高兴。

重要的是，企业普遍计划在未来12个月增加投资，矿业支出放缓有望对经济的拖累不会很严重。

企业对未来12个月状况预期指数第二季持稳于正24的强劲水平，投资指数上扬3点，至正21。

企业现况指数小幅上升1点至正1,就业指数从负5升至零。

“低利率帮助提振对利率敏感的经济部门，尤其是住宅地产业，”澳洲国民银行首席分析师Alan Oster称。

“实际上，房地产和建筑业现在的信心最足。”