澳洲数据：3月企业现况和信心指数均改善，销售及获利能力上扬

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
“企业状况明显改善，贸易、获利和招聘均出现好转，”澳洲国民银行首席经济学家Alan Oster表示。“如果这个势头得以保持，将会进一步提升信心。”
3月的营收指标跳升5点至正10，获利指标攀升6点至正8，招聘指标微升1点至0。
具体产业方面，3月批发(趸售)也大幅好转，建筑业继续从低利率和楼市强劲中受益。
本次调查发现矿业企业的信心明显上升，在资源价格下滑的情况下，这令人颇感意外。
资本支出指标上升5点至正9，为2011年以来最高。
金融市场押注澳洲央行至少还会降息一次以支撑经济。银行间利率期货<0#YIB:>暗示5月降息的机率约为60%，6月底前降息的可能性更是上升到近100%。
“我们仍认为未来数月央行会再降息一次，很可能在5月，但如果非矿业经济复苏稳定下来，则可能推迟到6月，”Oster说。(完)
(编译 张若琪/李春喜; 审校 戴素萍/李爽)
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德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。