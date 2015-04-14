澳洲数据：3月企业现况和信心指数均改善，销售及获利能力上扬

“企业状况明显改善，贸易、获利和招聘均出现好转，”澳洲国民银行首席经济学家Alan Oster表示。“如果这个势头得以保持，将会进一步提升信心。”

3月的营收指标跳升5点至正10，获利指标攀升6点至正8，招聘指标微升1点至0。

具体产业方面，3月批发(趸售)也大幅好转，建筑业继续从低利率和楼市强劲中受益。

本次调查发现矿业企业的信心明显上升，在资源价格下滑的情况下，这令人颇感意外。

资本支出指标上升5点至正9，为2011年以来最高。

金融市场押注澳洲央行至少还会降息一次以支撑经济。银行间利率期货<0#YIB:>暗示5月降息的机率约为60%，6月底前降息的可能性更是上升到近100%。

“我们仍认为未来数月央行会再降息一次，很可能在5月，但如果非矿业经济复苏稳定下来，则可能推迟到6月，”Oster说。(完)