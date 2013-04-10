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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 08:46 BJT

澳洲经济：央行助理总裁肯特对澳洲企业投资增长持谨慎乐观态度

1月和2月零售销售增幅远超所有预期，同时消费者信心也明显改善。

肯特指出，虽然澳元高企损害了部分经济领域，但也降低了资本财进口价格。

“这将有益于投资机械和设备的企业，此类投资在非矿业企业投资中占有很大份额。”

此外，移民大幅增加使得人口年增幅升至1.7%，而这应会提振从住房到医疗保健和教育的需求。

肯特表示，虽然矿业投资可能会在今年见顶，但这并不意味着支出将突然骤降。尤其是，有许多液化天然气项目正在进行，并且还将持续数年时间。

“这意味着矿业投资或许还将在一段时间内保持在极高水平。”

“把所有这些因素考虑都在内，就会发现整体经济今年将略低于趋势水平，明年则将逐步加快，”肯特总结道。(完) (编译 许娜; 审校 张涛)
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